“La salute vien mangiando”, parola di Marco Bo con NuovaMente

Giovedì 22 febbraio, alle 21, l’associazione culturale biellese NuovaMente organizza la conferenza “La salute vien mangiando” con Marco Bo.

La moderna scienza sta sempre più scoprendo l'effetto che il cibo che mangiamo ha sulla nostra salute. Ma noi consumatori più informazioni riceviamo e più siamo confusi: servono tutte queste proteine. i carboidrati fanno veramente ingrassare e abbiamo bisogno di latte e latticini per assumere calcio?

Il relatore risponderà a queste ed altre perplessità cercando di fare chiarezza su come impostare in modo semplice uno stile alimentare che "nutra" il nostro benessere psico-fisico.

Marco Bo si occupa da più di 20 anni di aiutare le persone a migliorare il proprio benessere attraverso il contatto lento con la Natura. In particolare dal 2000 è diventato Operatore Olistico specializzato in Alimentazione Naturale per fornire linee guida e principi base su come nutrirsi in modo sano ed equilibrato.

Nel 2005 ha fondato la scuola di alimentazione naturale “Cucinanatura.it” per divulgare l’importanza di una equilibrata alimentazione per ristabilire e mantenere una condizione di benessere psico-fisico e ha creato con la moglie Patrizia il B&B, Bio ed Eco-logico “La Coccinella”, sulle montagne biellesi, un luogo familiare per sperimentare i benefici delle vacanze “slow” immersi nella natura.

Ingresso con prenotazione obbligatoria (3470537574) presso la sede di NuovaMente, a Biella in Viale Macallè 10

Informazioni sul sito www.nuova-mente.org