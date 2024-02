Valdilana, volantinaggio e protesta della Cgil/Spi: “Per la mancanza del medico di base”

Volantinaggio e protesta della Cgil/Spi nei giorni scorsi a Valdilana per la mancanza del medico di base nel terzo comune per numero di residenti del Biellese.

“Si sta tamponando la situazione con i medici Ucat, in attesa che la Regione Piemonte si occupi del territorio e ripristini il diritto di avere un medico di base" si legge nel documento distribuito ai cittadini. E ancora: “Il presidente Cirio è già impegnato in campagna elettorale e fa della sanità piemontese l’esempio del suo governo… Forse il Biellese non fa parte del Piemonte”.

E infine: “La mancata programmazione per sostituire i medici in pensione, la desertificazione nelle aree montane e disagiate portano a problemi e rischi per la salute che colpiscono tutti, in particolare anziani e fragili. E’ la politica che governa questa Regione che deve trovare soluzioni al più presto”.