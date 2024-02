Alpini, dopo 9 anni Candelo ha nuovo capogruppo: è Luciano Finotti FOTO

Dopo 9 anni, gli Alpini di Candelo hanno un nuovo capogruppo: si tratta di Luciano Finotti che prende il posto di Alberto Ferraris.

Insieme a lui un nuovo consiglio eletto nella giornata odierna nella sede locale e formato da Teresio Angelini, Alex Castaldelli, Stefano Di Nubila, Alessandro Ellena, Christian Ferrero, Alessandro Finotti, Massimo Frezzato, Sandro Mancin, Silvano Piacenza, Stefano Pivari, Stefano Scardoni, Alessandro Squadra, Alessandro Storti e Marco Veronese.

Presenti, oltre al presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, anche il sindaco Paolo Gelone: “Un grazie di cuore a Ferraris e al consiglio uscente a nome di tutta Candelo per il significativo lavoro svolto a favore della comunità candelese per il bene comune. Queste sono alcune delle iniziative realizzate sotto la sua guida, come la realizzazione nel 2015 del monumento con intitolazione a largo Alpini. La donazione alla Casa di Riposo nel 2016, in occasione degli 80 anni del gruppo. La pulizia e il restauro del monumento ai Caduti durante il centenario della Grande Guerra. Senza dimenticare la sistemazione della passeggiata degli Alpini e l'importante supporto di assistenza al centro vaccinale posizionato al Polivalente. Infine, un augurio di buon lavoro al neo capogruppo Finotti e al nuovo consiglio”.

Lo stesso gruppo di Candelo ha ringraziato di cuore l'uscente Ferraris per i 9 anni da capogruppo in cui è stato un vero leader e augura un buon lavoro alla nuova guida delle penne nere di Candelo.