Alpini, a Bioglio confermato il capogruppo: presente anche il sindaco Ceffa per l'ultima volta

A Bioglio si è tenuta oggi, domenica 18 febbraio, l'assemblea annuale dei gruppi alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. Nell'area festeggiamenti, le penne nere hanno rinnovato il consiglio, insieme alla conferma del capogruppo Renzo Savio per il prossimo triennio 2024/26. Assieme a lui ci saranno i consiglieri Edis Maroso, Pier Eugenio Bonino, Sergio Porcellato, Ugo Carta Fornon, Patrizio Ervas, Simone Capra, Alessandro Cagnoni, Gianpiero Sartore, Giorgio Spezia.

Al mattino, invece, si è tenuta la Santa Messa in memoria di Alpini e Amici andati avanti, con il pranzo sociale nella sede locale. Presente, come sindaco per l'ultima volta, anche Stefano Ceffa che, sui social, ha così scritto: “Ogni saluto di un primo cittadino che termina il suo servizio rischia di essere un testamento spirituale. Non è questo il caso e sottolineo tre istantanee dei miei quindici anni con questo gruppo. La prima: l'intitolazione della via Quargnasca agli Alpini d'Italia, che mi racconta della postura che devono avere le associazioni, quali che siano. La seconda: la costruzione della sede degli Alpini. Le associazioni siano sempre luoghi dell'accoglienza, del confronto e della condivisione. La terza: il monumento all'Alpino. Le nostre realtà siano luogo della testimonianza e di valori vivi perchè vengano vissuti e non freddi simulacri che testimoniano lo scarto tra la realtà e l'identità. Agli Alpini dico che il prossimo anno sarò a bordo campo a tifare per la vostra Adunata, perchè testimoni la vostra laboriosità, la vostra capacità di accogliere, il vostro amore per la nostra terra e la sua storia. Non ho dubbi che chi verrà nei nostri paesi troverà accoglienza, amicizia e desiderio di guardare al futuro con fiducia e speranza”.