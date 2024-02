Cavaglià, il grazie della Fondazione Infermeria Cesare Vercellone alle associazioni locali

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dicembre con tutte le sue festività è passato e ha lasciato posto al nuovo anno con il Carnevale. La Fondazione Infermeria Cesare Vercellone di Cavaglià vuole chiudere l’anno 2023 con un ringraziamento pubblico a tutti coloro che sono stati presenti o hanno contribuito con i loro doni a far sì che per gli ospiti di questa comunità ci sia stato un vero Natale. Ma non solo. Tutti con il loro contributo ci danno la possibilità di diventare parte integrante della comunità del paese.

Ci tolgono dall’isolamento e ci fanno ritrovare una normalità di vita che il Covid in questi ultimi anni ci aveva tolto. A tutte le associazioni di Cavaglià: Banda musicale – Commercianti – Comitato Carnevale Benefico – Artiglieri e Bersaglieri; Alle ODV: “MANI GENEROSE di Andezeno (TO) e Crescentino (VC)” e “PAGLIACCI NEL CUORE di Vercelli”; Alla Scuola Materna di Cavaglià che con i suoi bimbi ha portato tanta allegria e confusione. Agli Alpini, alla CRI locale, al Comune per l’utilizzo del mezzo di trasporto e dei nonni vigili, sempre presenti a collaborare con le varie attività ed uscite svolte durante tutto l’arco dell’anno.

Alla ODV “Noi per Voi” per la loro presenza quotidiana che è di grande sostegno e aiuto per tutti gli ospiti e gli operatori che vivono e lavorano presso l’Ente. A tutti va il nostro grazie con l’augurio di una continuativa e buona collaborazione”.