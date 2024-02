Biella Jazz Club, grande attesa per “Sandia”: migliore band emergente del contest internazionale, FOTO

Grande attesa per l’evento speciale di giovedì 22 febbraio al Biella Jazz Club, “Sandia”, formazione che ha vinto il premio come migliore band emergente del contest internazionale '7 virtual jazz club' di Ferrara, scelti da 38 giudici provenienti da tutto il mondo, il premio ha permesso al gruppo un lungo tour in Europa, l’evento è in collaborazione con “Bonaventura Music Club” di Milano.

Sandia è un quartetto Israeliano composto da Dekel Epstein ai sassofoni, Shauli Shoub al pianoforte, Jonathan Heruti al contrabbasso e Shany Dar alla batteria.

“Sandia” esprime un jazz innovativo, un mix di etnica, fusion groove con melodie affascinanti e allo stesso tempo complesse: una musica originale contaminata da molti stili diversi tra loro. Sebbene il jazz sia al centro, in esso si possono riconoscere risvolti etnici, la musica ebraica e israeliana, quella araba, elementi della fusion attraverso ritmi asimmetrici, ma anche melodie polifoniche complementari e contrarie allo stesso tempo.

Sebbene complicate, le melodie sono accattivanti e coinvolgenti, riuscendo anche a far “cantare” il pubblico presente, un concerto emozionante e pieno di ritmo. La band è attiva da 5 anni e ha sede a Tel-Aviv e i membri del gruppo hanno diversi background ed esperienze musicali, dal jazz alla classica, agli stili hip-hop e altro ancora.

Forti del riconoscimento ottenuto, ed in un momento in cui anche la musica può contribuire a far sentire le ragioni della pace e di una tregua umanitaria, i Sandia affrontano questa tournée europea per presentare il nuovo lavoro discografico 'Navad', primo piccolo gioiello di una band avviata ad un futuro alquanto promettente.

Il tour italiano ha toccato diverse città e importanti jazz club come il Bonaventura a Milano, il Ferrara Jazz Club, il Cafè des Arts di Torino e si concluderà al Gavazzana Blues.

Un concerto che si preannuncia di grande impatto musicale ed emotivo, assolutamente imperdibile.