Mongrando, bagarre e polemiche in consiglio comunale: niente cittadinanza per Giovanni Impastato

Bagarre al consiglio comunale di Mongrando durante la discussione per conferire la cittadinanza onoraria a Giovanni Impastato, fratello di Peppino, il giornalista e conduttore radiofonico assassinato dalla mafia nel 1978.

La mozione della maggioranza non è “tecnicamente” passata perchè è venuto meno il numero legale dei due terzi dei voti a favore, come recita il regolamento comunale, recentemente approvato dalla stessa amministrazione. Sono così mancati i numeri per il quorum, con due consiglieri della maggioranza assenti giustificati. Inoltre, poco prima del voto, la minoranza ha abbondonato l'aula innescando polemiche a colpi di note stampa.



Questo è uno stralcio dell'intervento dell'opposizione:

"La nostra non partecipazione al voto per il conferimento della cittadinanza a Giovanni Impastato ha le seguenti motivazioni. Se condividiamo l’azione di lotta alla mafia siamo invece molto distanti dalle posizioni e dai pensieri che Giovanni Impastato rappresenta. Lo abbiamo sentito, durante la presentazione del suo libro qui a Mongrando, inneggiare alla disobbedienza civile come valore assoluto, utilizzando peraltro frasi antigovernative, ma la cosa più grave è che la platea a cui, in quell’occasione, si rivolgeva era per lo più costituita da bambini e ragazzi che, per la loro giovane età, non hanno ancora avuto modo di maturare un pensiero critico, supportato da un background culturale, sociale e da poter essere in grado di recepire ed elaborare in maniera autonoma dei concetti così importanti. Bambini e ragazzi sono spugne che assorbono e interiorizzano i valori che gli vengono inculcati e noi non possiamo nella maniera più assoluta condividere il concetto di disobbedienza civile come un valore, per noi i valori sono la legalità, il rispetto delle leggi e delle FDO. Se una cittadinanza onoraria va conferita a chi lotta contro la mafia avremmo sicuramente condiviso il nome che Filoni ha fatto in apertura di presentazione, affermando di aver pensato prima a Nicola Gratteri, uomo dello Stato, un magistrato che ogni giorno da 30 anni si batte in prima linea nel contrasto alle associazioni criminali organizzate, idea poi abbandonata in favore del nome Giovanni Impastato".

Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino:

"Giovanni Impastato è un simbolo della legalità ed è stato ospite del nostro paese, accolto con entusiasmo dai bambini e dai ragazzi delle scuole. Chi sostiene che non abbiano gli “strumenti” per affrontare certe tematiche ha una ben strana considerazione delle future generazioni. È stato accolto con affetto e considerazione anche dai docenti e da una parte della cittadinanza, che ha apprezzato la presentazione del suo libro, così come è avvenuto a Biella.

Il nome del fratello non deve essere infangato e non deve essere divisivo, soprattutto quando si parla di lotta alle mafie, ancor di più della morte di un fratello e di un padre, che era mafioso, denunciato dalla sua stessa famiglia. Da quando sono sindaco Mongrando è sempre stato in prima linea nella lotta alle mafie, tant’è che nel 2020, in pieno Covid, abbiamo portato in paese la mostra su Peppino Impastato. Iniziativa dalla quale è iniziato un percorso che, certo, doveva essere condiviso da tutti. Cosa che purtroppo non è avvenuta.

Durante la presentazione del suo libro Giovanni Impastato ha parlato anche di “disobbedienza civile”, utilizzando un termine che da Gandhi a Martin Luther King passando per Don Milani è sinonimo di lotta contro le ingiustizie, attuate sempre con metodi non violenti. Io stesso ho voluto la regola per la quale l’assegnazione di una cittadinanza onoraria può essere approvata solo se i due terzi del consiglio votano a favore. L’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza e l’uscita dall’aula della minoranza hanno fatto sì che venisse meno il numero legale necessario. Lunedì abbiamo riscontrato che quei due terzi del consiglio utile per l’approvazione non c’erano. Ne prendiamo atto e vedremo, nei prossimi mesi, se riprendere o meno questo percorso, ma sulla legalità di Impastato e sul nostro pensiero non devono esserci dubbi".