Cambiamento per Valdilana, proseguono le serate ascolto: ecco dove saranno gli incontri

Proseguono le Serate Ascolto, organizzate dal gruppo consiliare Cambiamento per Valdilana. “Sei serate dedicate al territorio - spiega Roberto Costella - un momento di incontro, ma soprattutto di ascolto. Il desiderio è di raccogliere le richieste e le necessità di chi vive nel nostro Comune e si deve confrontare con le difficoltà presenti nel nostro paese. Crediamo che l'ascolto rappresenti un atteggiamento di accoglienza e rispetto, queste serate vogliono essere uno strumento di partecipazione e coinvolgimento che offra la possibilità di dialogare e confrontarsi sui temi focali della nostra comunità”. A seguito degli incontri delle scorse settimane a Trivero, Soprana, Crocemosso e Ponzone i prossimi appuntamenti saranno a Mosso presso l’ex Sala Alpini martedì 20 febbraio alle ore 20:45 e a Valle Mosso in Sala Biagi alle ore 20:45 di giovedì 22 febbraio.

