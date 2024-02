Filo 2024: alla 61° edizione nasce l’Accademia del Colore.

In un’industria tessile in continua evoluzione e sempre più in cerca di capacità tecniche, si rende sempre più urgente il tema della formazione di nuovi talenti creativi, competenti e innovativi. Nasce da questa esigenza l’Accademia del Colore, promossa da Finissaggio e Tintoria Ferraris.

A illustrare obiettivi e caratteristiche dell’iniziativa nell’ambito dei Dialoghi di Confronto della 61a edizione di Filo sarà lo stesso Francesco Ferraris, nel talk dal titolo “Accademia del Colore”. L’appuntamento è a Allianz MiCo-Milano, Networking Area di Filo, mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 15.

Tra i temi trattati nel talk, un particolare rilievo sarà dato all’importanza di formare nuove generazioni con competenze trasversali, in grado di rispondere alle sfide produttive che mercati sempre più esigenti richiedono. D’altro canto, tra gli obiettivi dell’Accademia del Colore spicca quello di migliorare l’attrattività del settore tessile-abbigliamento-moda fra i giovani, mostrando loro le gratificazioni che possono trovare lavorando in un campo che offre grandi opportunità di innovazione e ricerca.

La 61a edizione di Filo si svolge il 28 e 29 febbraio 2024 a Allianz MiCo – Milano (via Gattamelata 5).