Lauretana e Menabrea: l’unione fa la forza… dell’eccellenza,. Saranno al Beer&Food Attraction di Rimini

Due aziende, lo stesso territorio: il Biellese. Due aziende, lo stesso obiettivo: l’eccellenza. Lauretana e Menabrea saranno di nuovo pubblicamente insieme al prossimo Beer&Food Attraction di Rimini, l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, cibo e tendenze per l’out of home.

L’appuntamento, previsto dal 18 al 20 febbraio e giunto alla IX edizione, avrà luogo presso l’avveniristico Expo Centre di Rimini. L’azienda che imbottiglia l’acqua più leggera d’Europa e il birrificio attivo più antico d’Italia condivideranno lo stesso stand (A5 - C5 - stand 001) su cui capeggerà la frase “Eccellenza: una passione in comune”.

I visitatori potranno degustare presso lo stand la qualità piemontese nel Beverage. Lauretana proporrà i suoi prodotti di punta: l’iconica Pininfarina, protagonista sui tavoli dei migliori ristoranti del mondo, la vetro blu e la PET 100% riciclabile. Oltre a questo, l’azienda di Graglia presenterà al pubblico in fiera acqua Vigezzo, brand storico, recentemente rilanciato dal Gruppo. Menabrea invece sarà presente con tutta la storica linea La 150°: la sua iconica bottiglia 33cl Bionda sarà accompagnata da Ambrata, Strong, Rossa e Non Filtrata. Ci sarà inoltre tutta la linea Arte in, Pils e Non Filtrata, sia in Lattina che in bottiglia 33cl e il mini fusto da 5 litri, pratico e immancabile alle feste.