Dall'Italia, tragedia in Toscana: crolla cantiere, morti e feriti

"È una giornata terribile per la Toscana. Sono qui sul posto ed esprimo profondo cordoglio alle famiglie delle vittime del cantiere a Firenze. Tre persone sono tuttora in ospedale a Careggi, tre dispersi sono sotto le macerie e non rispondono. Ringrazio di cuore i nostri soccorritori sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia per il grande lavoro di soccorso e ricerca". Così ha parlato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.