Dal Nord Ovest - Scontro nella notte tra due veicoli sulla Torino-Aosta, tre feriti

Incidente nella notte di oggi, sabato 17 febbraio, sull'autostrada A5 Torino-Aosta in direzione Aosta.

Lo scontro tra un veicolo e un mezzo furgonato si è verificato all'altezza dello svincolo tra Volpiano e San Giorgio. Uno dei mezzi incidentati si è ribaltato ed è finito in una scarpata.

Si registrano due feriti lievi trasportati in codice verde a Chivasso. Un'altra persona ha subito ferite più importanti, ma non si trova in pericolo di vita. Le sue condizioni hanno determinato il trasporto all'ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Sul posto oltre all'equipe medico sanitario del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. In loco per i rilievi e la gestione della viabilità la Polizia Stradale.

Per garantire le operazioni è stata chiusa la prima corsia di marcia. Pochi disagi alla circolazione data l’ora.