Raffica di incidenti stradali nel Biellese. Sono stati ben 5 ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sono avvenuti in vari comuni, come a Biella (in due punti), Valdengo, Vigliano Biellese, dove i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid, con il recupero dei mezzi.

A Cavaglià, invece, un'auto è finita contro la vetrina di un negozio per cause da accertare. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.