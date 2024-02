Come contrastare le truffe, a Zimone incontro tra Carabinieri e cittadini (foto di repertorio)

In arrivo a Zimone un incontro pubblico di formazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani e alle persone sole.

L'evento, realizzato in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri del Comando Stazione di Salussola, avrà luogo alle 17 di venerdì 23 febbraio presso la sala consiliare del Comune. In tal sede, saranno dispensati consigli pratici per contrastare questo odioso fenomeno che colpisce le fasce deboli della popolazione.