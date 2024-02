Trovato positivo all'alcoltest, viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. È successo nella notte tra giovedì e venerdì a Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, gli agenti di Polizia hanno fermato un'auto in via Cernaia per i consueti controlli sul territorio. Alla guida un 27enne, residente in città, sottoposto agli accertamenti di rito: alla fine, avrebbe riportato valori superiori ai limiti consentiti. Così, oltre al deferimento, è scattato anche il ritiro della patente.