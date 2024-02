Cossato, non si ferma l'impegno dell'Auser nel 2024: “Siamo anche sportello d'ascolto per persone in difficoltà” (foto di repertorio)

Non si ferma l'attività dell'Auser Cossato. Anche per il 2024 la sede di via Mazzini 68 resterà aperta al pubblico tutti i mercoledì e sabati, dalle 9 alle 11.30.

“Non solo per accogliere i nostri soci ma siamo anche sportello di ascolto per le persone che hanno bisogno di qualsiasi informazione, e per le persone in difficoltà – spiega il presidente Marco Abate - Prossimamente convocheremo una conferenza stampa per fornire dati, richieste e informazioni che ci sono state richieste. Inoltre, spiegheremo tutte le nostre iniziative presenti e future per i cossatesi e i cittadini del Circondario”.