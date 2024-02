"Mangiare e bere come si deve: alimentazione e idratazione sane. Rilevazioni parametri”: questo il titolo dell'incontro promosso dagli infermieri di famiglia e dalla comunità dell'ASL Biella (in collaborazione con il comune di Candelo) che, per l'occasione, incontreranno la popolazione. L'evento si terrà alle 16 del 20 febbraio presso la sala affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane (via Matteotti 48).