Vigili del Fuoco, Conapo: “Sciopero nazionale di 4 ore, ecco perchè”

Sciopero del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A proclamarlo oggi, dalle 9 alle 13, il sindacato autonomo Conapo che interesserà tutto il personale e tutte le sedi di servizio, comprese quelle presso i porti e gli aeroporti, ad esclusione della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano."In ottemperanza alla normativa sui servizi minimi essenziali ‐si legge nella nota stampa del sindacato ‐ sarà comunque garantito il soccorso pubblico urgente alla popolazione".

Il Conapo contesta "la scarsa attenzione del dipartimento dei Vigili del Fuoco verso il personale, tra cui ritardi sistematici nel riconoscere le promozioni interne, gli incrementi delle indennità per il lavoro notturno e festivo finanziate ma non erogate, gli avanzamenti retributivi, la carenza di personale, la mancata erogazione delle indennità e delle posizioni organizzative al personale direttivo, nonché i concorsi interni in perenne arretrato specie del personale specialista. Chiediamol'intervento del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco affinché intervengano sull'amministrazione centrale".