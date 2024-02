Fleximan colpisce vicino al Biellese, tagliati due pali dell'autovelox ad Ivrea

Fleximan colpisce a due passi dal Biellese. Precisamente a Ivrea. Passato il Carnevale, ora la Città di Olivetti vede protagonista il “giustiziere della strada” che questa notte avrebbe tagliato due pali dell’autovelox sulla statale 26.

Il primo al km 31 dove è stato tagliato a 30 cm dalla base della strada con un flessibile. Il secondo al km 29+800 in direzione Strambino. Uno dei dispositivi sanziona chi dovesse superare su quella strada i 90 Km/h. Fu attivata in passato anche a seguito dei molti incidenti avvenuti su questo percorso.

Per questo motivo sul gruppo Facebook "Sei di Ivrea se…” sono in pochi ad apprezzare questo gesto, che invece ha riscosso ampio consenso in altre zone d’Italia. “Colpisce un autovelox furbo, non vessatorio, ben segnalato, che serve….bha”, "Beh a mio parere quello era molto sensato che fosse lì...è stato messo per gli innumerevoli incidenti e purtroppo morti che ci sono state in quel tratto”..

Questi alcuni dei molti commenti comparsi in pochi minuti sul gruppo social cittadino. In loco è intervenuta la Polizia Locale di Ivrea che indaga su quanto accaduto.