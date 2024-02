Arpa Piemonte, nuova applicazione per il semaforo antismog

Il 'semaforo antismog', legato alle misure emergenziali volte a contrastare situazioni di accumulo di inquinanti nell’aria che interessano la nostra regione, è stato attivato anche quest’anno dal 15 settembre e rimarrà attivo fino al 15 aprile 2024.

“In particolare da oggi fino alla prossima emissione di lunedì 19/02/2024 il semaforo passerà a livello arancio 1 sull'agglomerato di Torino (IT0118) e, per la prima volta dall’attivazione, sulla zona di Pianura (IT0119); sul resto della regione il livello rimarrà verde 0 – spiega Arpa sul proprio sito - Per agevolare la comunicazione ai cittadini dei livelli del semaforo, ha sviluppato un widget scaricabile dalle pagine web dell’Agenzia. Questa applicazione può essere inserita all’interno di siti web tramite iframe html, seguendo le istruzioni riportate. Il widget fornisce, oltre alle indicazioni del livello del semaforo per il giorno di emissione e per il successivo, anche l’informazione di quali settori - agricoltura, riscaldamento, traffico - sono interessati dalle restrizioni previste dal protocollo per lo specifico comune”.