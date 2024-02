A Mongrando si ripristina il semaforo: conclusi i lavori per il nuovo impianto.

Nella giornata di ieri, venerdì 16 febbraio, si sono conclusi i lavori di ripristino del nuovo impianto semaforico sito all’incrocio tra Via Monticello, Via Maghetto e la strada Provinciale 338, danneggiato dal maltempo lo scorso mese. Tali lavori hanno, purtroppo, richiesto tempi tecnici lunghi in quanto i materiali usati nel getto di fondazione del nuovo palo necessitavano dell’adeguato periodo di maturazione. Prossimamente si provvederà anche, al rifacimento della segnaletica orizzontale.