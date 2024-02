Palavolo, Bonprix TeamVolley vs Volley Busnago a Lessona

Una ripartenza da cancellare, un’occasione da cogliere. In Serie B2 nazionale, il Bonprix TeamVolley ospita domani, sabato 17 febbraio al Palasport di Lessona (primo servizio alle 20.30) il Volley Busnago. Obiettivo: dimenticare la brutta prestazione di Lazzate e cogliere più punti possibile, contro una squadra che lotta per la salvezza.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Affrontiamo una squadra giovane, con caratteristiche fisiche notevoli ma una tecnica da rifinire, in grado perciò di alternare la classica “pallonata che fa rumore” a una ricostruzione approssimativa. Busnago è in piena zona retrocessione, per cui mi aspetto che lotti con il coltello tra i denti, approcciando la gara come una delle ultime chiamate per il raggiungimento della salvezza. Proprio l’aspetto della “lotta” è quello sul quale cerchiamo delle risposte, visto che veniamo da una partita in cui abbiamo alzato bandiera bianca con troppa arrendevolezza. Dobbiamo ritrovare la nostra identità alla svelta, coniugando intensità e lucidità senza contestualmente cadere nella frenesia. È un match importante, per sé stesso e per la classifica, anche per dare un segnale in vista delle difficilissime partite con Monza e Bellusco. Siamo il TeamVolley, dobbiamo fare il TeamVolley».

L’opposto Vanessa FILIPPINI: «La partita di sabato contro Busnago è particolarmente importante per riscattarci da quella della scorsa settimana, riprendere la giusta fiducia e indirizzare il girone di ritorno a nostro favore. In settimana, abbiamo lavorato su quelli che sono stati i punti deboli nella prestazione di Lazzate, sotto l’aspetto tecnico ma in particolar modo sotto quello morale. Il fine è riuscire finalmente a concretizzare le ore di lavoro in palestra, trasformandole in una prestazione vincente».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2





Sabato 17/2, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Dolcos Volley Busnago





Serie D





Sabato 17/2, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Igor Volley

Under18





Lunedì 19/2, ore 21. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – San Rocco Novara Eccellenza

Under16





Domenica 18/2, ore 11. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – L’Antica Farinata Pallavolo Ovada

Under14





Domenica 18/2, ore 15.30. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Rosso Auto Pallavolo Ovada

Under13





Sabato 17/2, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Asd Volley Bellinzago