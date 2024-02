Martedì 20 febbraio al Biella Jazz Club Twilight Quartet

Martedì 20 febbraio alle ore 21,30 sale sul palco del Biella Jazz Club il “Twilight Quartet” composto da MARC ABRAMS al contrabbasso, SIMONE GUIDUCCI alla chitarra, OSCAR DEL BARBA al pianoforte e RICCARDO BIANCOLI alla batteria.

I quattro musicisti collaborano da molti anni in formazioni varie, ma tutte accumunate da una ricerca in cui la comunicazione e l’interplay non sono solo aspetti secondari, ma il motori delle proposte stesse.

Ora riuniti in formazione di Quartetto, il repertorio che presenta il “Twilight” verte sulla elaborazione di materiale jazzistico proveniente da compositori come Duke Ellington, Thelonious Monk , Charlie Parker e Horace Silver , ed è articolata in particolare su due aspetti caratteristici di questi compositori, il gioco e il dialogo fra scrittura e improvvisazione : questo per consentire al quartetto di proporre un flusso in continuo movimento, dove l’improvvisazione gioca con la narrazione e, soprattutto, con l’interplay.