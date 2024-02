Rally & Co: riprende la stagione dei rally storici.

Ripartenza per la stagione dei rally storici con il primo appuntamento stagionale per i portacolori della scuderia Rally & co, in occasione della prima edizione Rally Tuscany.

Nove le prove speciali su asfalto da disputare, per un totale di 52 km con partenza da Buonconvento ed arrivo a Montalcino nel cuore della provincia di Siena.

Con il numero 119 sulle portiere saranno ai nastri di partenza Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani a bordo della consueta Opel corsa gsi; new entry nella scuderia biellese per Carmelo Cappello e Serena Barsanti, che affronteranno la gara toscana a bordo di una simpaticissima e cattiva Fiat 500 Giannini al via con il numero 127.