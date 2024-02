Nuovamente, una conferenza dal tiolo “La salute vien mangiando”

La moderna scienza sta sempre più scoprendo l'effetto che il cibo che mangiamo ha sulla nostra salute. Ma noi consumatori più informazioni riceviamo e più siamo confusi: servono tutte queste proteine. i carboidrati fanno veramente ingrassare e abbiamo bisogno di latte e latticini per assumere calcio?

Il relatore risponderà a queste ed altre perplessità cercando di fare chiarezza su come impostare in modo semplice uno stile alimentare che "nutra" il nostro benessere psico-fisico.

Marco Bo si occupa da più di 20 anni di aiutare le persone a migliorare il proprio benessere attraverso il contatto lento con la Natura. In particolare dal 2000 è diventato Operatore Olistico specializzato in Alimentazione Naturale per fornire linee guida e principi base su come nutrirsi in modo sano ed equilibrato.