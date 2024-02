Prosegue a Chiavazza il progetto “Una comunità verso il cambiamento”

Il settore Servizi alla Persona del comune di Biella, per la realizzazione delle linee di attività definite nel progetto “Una comunità verso il cambiamento”, finanziato nell’ambito dei fondi stanziati dal DPCM n. 15/2015 “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” – indicazioni operative e cronoprogramma”, ha individuato attraverso Avviso Pubblico, come soggetto partner per la coprogettazione e la successiva realizzazione di interventi educativi a favore delle giovani generazioni nel quartiere Chiavazza, la Cooperativa Sociale Tantintenti. I beneficiari del progetto sono ragazze e ragazzi nel quartiere di Chiavazza compresi nelle fasce d’età 10/15 anni (in particolare chi frequenta la scuola Secondaria di primo grado).

Ogni settimana, una decina di ragazzi si riuniscono per attività extrascolastiche e momenti di socializzazione, contribuendo al cambiamento positivo del quartiere. Il lunedì e il venerdì, dalle 14,30 alle 16,30, sperimentano azioni di cittadinanza attiva e partecipano alla gestione di beni condivisi.

L'iniziativa "Alla ricerca del Civico 3.5" li ha portati già nei mesi scorsi alla scoperta di luoghi nel quartiere e nel Biellese, come la mostra di Banksy, Jago, TvBoy al Piazzo di Biella e una visita guidata a “Cittadellarte”, per esplorare il percorso artistico di Michelangelo Pistoletto.

Ma non c’è solo cultura: i ragazzi hanno anche messo le mani in pasta alla “Bottega dei Mestieri”, contribuendo ai lavori di Natale e scoprendo percorsi occupazionali per persone con disabilità.

Con il bel tempo, si spostano alle scuole Medie (che quest'anno li ospitano nei loro locali) per incontrare nuovi amici, mentre le prossime tappe del percorso includeranno visite all'Associazione Islamica, Casa Lions e Cascina Oremo.

Continuate a seguire le loro avventure!