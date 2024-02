Foto d’archivio, la funicolare di Biella negli anni ‘30

Veduta di Biella piano dalla funicolare del Piazzo è un’immagine del 1939 appartenente al Fondo Rossetti. Si nota sullo sfondo il Lanificio Boglietti, oggi parcheggio multipiano. La funicolare fu costruita dalla Società Anonima La Funicolare a fine del XIX secolo per collegare Biella piano dalla stazione di Piazza Curiel alla stazione in via Avogadro a Biella Piazzo, la parte antica della città.

Originariamente le due vetture si spostavano con un sistema di contrappesi ad acqua; nel 1899 la funicolare venne elettrificata. Nel corso degli anni le cabine furono più volte sostituite e l’impianto rinnovato negli anni Settanta. L’attuale funicolare è un ascensore inclinato, che ha mantenuto la stessa infrastruttura e continua a collegare, dopo oltre un secolo, la parte antica di Biella al piano.