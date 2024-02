A Gaglianico carnevale in compagnia dei cori e delle rose....

Domenica 11 febbraio si è svolta a Gaglianico la tradizionale fagiolata organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il CRC.

Dopo la distribuzione, presso il Salone Madonna d’Oropa si è tenuto un ottimo pranzo che ha visto la partecipazione del coro Monte Mucrone provincia di Biella e del coro A.N.A. Stella Alpina Vergnasco-Cerrione-Magnonevolo che hanno allietato con le loro esibizioni i commensali.

All’evento erano presenti, oltre all’intero staff della Pro Loco, il capogruppo degli Alpini Paolo Massaro, il Presidente della Banda Simone Meliconi e il Presidente del Circolo C.R.C. Claudio Boschetto, il Parroco Don Paolo Loro Milan e il Sindaco Paolo Maggia. Durante il pranzo il presidente della Pro loco Roberto Aina ha presentato una importante iniziativa ideata per rendere il nostro paese ancora più accogliente.

“Come Pro loco abbiamo deciso di piantare un gran numero di rose, sia nelle aree verdi che nelle aiuole ed in prossimità dei pali dell’illuminazione pubblica” spiega Roberto Aina “Un paese profumato e colorato sarà sicuramente un bell'impatto per la popolazione di Gaglianico e anche per i visitatori che a maggio 2025 attraverseranno le nostre vie in occasione dell'adunata nazionale degli alpini. Un ringraziamento particolare va alla ditta Florama che si è offerta di fornirci la rose. A tutti i cittadini interessati all'acquisto per i propri spazi, sarà applicato uno sconto particolare”.

L’idea è stata accolta con grande entusiasmo anche dal Sindaco: “Ringrazio tutta la Pro loco per questo pensiero che è finalizzato a sviluppare sempre più Gaglianico come paese del buon vivere” commenta il Sindaco Paolo Maggia “Un paese bello grazie al colore delle rose è sicuramente un luogo più accogliente dove si vive bene e a colori!”