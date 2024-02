Memorial “Carmona-Frassanito”: i risultati di Su Nuraghe Calcio Biella

Lunedì 12 febbraio si è svolta la seconda giornata del mini-torneo precampionato intitolato alla Memoria di Paolo Carmona e di Donato Frassanito: quattro incontri di calcio a 7 tra quattro squadre inserite nel campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Quattro incontri in amichevole con coppe e targhe in palio; dispute in attesa della ripresa della seconda parte delle contese provinciali; mini torneo di allenamento organizzato su sollecitazione dei giovani atleti, dei dirigenti e dei mister di “Su Nuraghe Calcio Biella” e di “Locato 80”. Formazioni rispettivamente dirette da Gaspare Carmona e da Luigi Frassanito, allenate da Andrea Savoi e da Alessandro Aloise.

I risultati della Seconda Giornata, ben arbitrata da Alberto Nilo e da Nicolò Chiola, incoronano vincitore “Su Nuraghe Calcio Biella” (3-0) contro “Locato80”. In pareggio, invece, la sfida tra “Edil Group” e “#Escile Team”.

Il torneo continua presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1.

Di seguito gli appuntamenti: lunedì 19 febbraio, alle ore 21:00, “Su Nuraghe Calcio Biella” in campo contro “Edil Group”; martedì 20 febbraio, alle ore 21:00, “Locato 80” in campo contro “#Escile Team”.