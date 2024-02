Alle Final Eight gli ex Biella dettano legge FOTO

Alle Final Eight gli ex Biella dettano legge

La magia del basket è unica, poi le Final Eight con il loro tocco di americanismo aggiungono sempre un fascino legato non solo allo spettacolo sportivo ma anche a quello del merchandising più estremo foriero di un’immersione in un mondo a stelle a strisce.

E così puoi notare la capigliatura non sense di Pozzesco che veleggia tra un posto e l’altro della tribuna abbracciando amici e vecchi compagni. Uno spaesato Carlton Myers che padroneggiava con più disinvoltura il pitturato e un immenso Gigi Datome che troneggia dall’alto dei suoi centimetri la platea. Vicino ti trovi anche lo staff tecnico della Juve, Allegri e Landucci che guardano con interesse la partita.

Ma le vere star sono in campo con un Palainalpi tirato a lucido per l’occasione e pieno di passione. E ti può capitare che il Davide Reggiana sbeffeggi il Golia bolognese, e a farlo è niente popò di meno che Uglietti, enfant du pays biellese, che infila una serie di otto punti consecutivi che indirizzano la partita a favore di Reggiana. E se Uglietti è stato alfiere degli ultimi anni insieme a Chillo; Jacob Pullen lo è stato di una Biella che si difendeva con onore nella massima serie. Piccolo ma autore di palombelle che andavano sempre a segno dai 6,75, Pullen non ha perso la mano, anzi, Napoli è in semifinale grazie a lui.

Vedere il basket a bordo parquet ti fa riflettere sul fatto che è un gioco bello, fatto di schemi e di letture e che gli uomini che te lo hanno spiegato nei dettagli a pochi metri da casa continuino a farlo al meglio, ti fa considerare il bene prezioso che ti era stato donato.

Si Biella basket sempre presente anche in questi pensieri, e come ogni innamorato che si rispetti, rimani in attesa del ritorno della bella a casa.