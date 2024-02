Elezioni comunali, Moggio tenta il bis: “Diamo un nuovo volto a Cossato, diventi più attrattiva”

A Cossato è arrivata l'ufficialità, il sindaco uscente Enrico Moggio annuncia la propria ricandidatura, in vista delle imminenti elezioni comunali di giugno. In caso di vittoria, si tratterebbe del secondo mandato. “Scendo di nuovo in campo per portare a termine un percorso iniziato 5 anni fa – spiega ai taccuini di Newsbiella.it – Il Covid ha sicuramente rallentato la nostra azione amministrazione per circa due anni ma non gli obiettivi che ci siamo prefissati per il prossimo quinquennio. Dare un nuovo volto alla città di Cossato, con l'ultimazione dei nostri progetti. Nome di lista, candidati e programma elettorale sono in fase di definizione e saranno annunciati nelle prossime settimane”.

Ma il bilancio della prima esperienza legislativa è senz'altro positiva, come sottolineato dal primo cittadino: “Nonostante i due anni contrassegnati dalla pandemia, i dati raccolti confermano il buon operato di questa amministrazione. Diamo qualche numero: ad esempio, due milioni di euro sono stati impiegati per l'efficientamento energetico delle scuole; un milione a favore di interventi sugli impianti sportivi; un milione e 200mila euro per le opere di prevenzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio senza dimenticare i due milioni per la manutenzione viaria e la sicurezza delle strade. Gran parte di questi lavori sono frutto di diversi finanziamenti regionali, che siamo riusciti ad intercettare e impiegare nel migliore dei modi”.

Oltre a ciò, c'è da segnalare il processo di riqualificazione dell'area urbana di Cossato. In particolar modo, l'ingresso di via Mazzini che sta assumendo tutta un'altra forma, con la demolizione dell'ex Caravel e dell'ex Tricot. E ancora: il trasferimento degli uffici comunali in Piazza Tempia, al pian terreno del condominio Agorà (ex Vesta per intenderci), con il programmato risanamento della palazzina ex Enel di via del Mercato. “Un progetto che punta a rivitalizzare il centro della nostra cittadina, di cui siamo enormemente soddisfatti – commenta Moggio - Altri ne seguiranno per estendere l'opera di riqualificazione su tutto il territorio cossatese”.

Anche la buona collaborazione con le associazioni che operano in paese è una delle note più liete del mandato di Moggio. “Si è davvero creato un'ottima sinergia – spiega – che ha portato alla realizzazione di diverse iniziative. Ugualmente importanti e lodevoli sotto l'aspetto umanitario, come la cena benefica per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna, piegate dall'alluvione, o le passeggiate per dire no alla guerra in Ucraina e alla violenza sulle donne”.

A breve, inizierà la sfida elettorale con Fabrizio Cavalotti, già consigliere comunale e segretario del Pd di Cossato, ora candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra. Qualora prevalesse sull'avversario, Moggio si è gia prefissato un obiettivo: “Cossato deve diventare più attrattiva. Per farlo, occorre migliorare la qualità della vita e riqualificare profondamente il territorio, così da portare nuovi abitanti e nuove imprese commerciali, senza mai scordare le esigenze di tutte quelle famiglie e attività già presenti in città”.