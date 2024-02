Lettera aperta di una “Vecchia” Direttrice di RSA

"Quando Domenica 4 febbraio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Trento in occasione della assegnazione alla città del titolo di capitale europea del Volontariato, ha sottolineato con enfasi il Valore del Lavoro di Cura ho pensato a come questo valore, “l’I Care di Don Milani”, proprio nel centenario della sua nascita, fosse il punto focale del mondo dei servizi alla persona, in particolare il mio mondo dei servizi e della cura alla popolazione anziana soprattutto se Non Autosufficiente.

Ho unito questo pensiero all’idea che per prendersi davvero Cura di una società nuova, a curva invertita tra vecchi e giovani, non bastano più i continui allarmi riferiti “all’inverno demografico”, perché non credo che una nazione possa sopravvivere quando la popolazione ultrasessantacinquenne supera il 25% della popolazione totale, con punte di Indice di Vecchiaia superiori a 280 (NB = 2,8 anziani ogni giovane presente) soprattutto in alcune zone del Paese, ad esempio la provincia di Biella ove vivo ed opero.

Non regge da nessun punto di vista, soprattutto economicamente, come stanno dicendo tutti gli esperti, in particolare allarma la sostenibilità del sistema pensionistico, ma non può reggere socialmente poiché vengono a mancare “le braccia” (e le menti) per sostenere il sistema socio-economico nella sua interezza e complessità (v. Carlo Marroni su Il Sole 24 ore del 4 giugno 2023).

Ed ecco un fatto concreto: la Legge Delega n.33 del Marzo 2023:

una cornice importante, finalmente, anche il nostro Paese, ha una norma che contemplerà tutti i diversi livelli di intervento nel senso più ampio ed esteso del termine e da fine gennaio 2024 i Decreti Attuativi.

§ Ci aspettavamo Modello organizzativo e Risorse, per questo molti contributi sono stati portati all’attenzione dei legislatori, da più parti della società civile (Es.: il patto per la non autosufficienza), poiché la tematica dell’invecchiamento è articolata e sfaccettata, direi complessa, e va vista nel suo insieme, affrontando con realismo il nuovo assetto demografico con interventi a tutto campo, dall’urbanistica ai servizi alle persone, se vogliamo traghettarci dignitosamente in questo nuovo scenario tipico delle società occidentali.

Dall’osservatorio, direi privilegiato, delle organizzazioni che, da tanti anni, svolgono l’attività in senso lato di “Servizi per Anziani e loro famiglie”, ho potuto verificare che esistono soluzioni organizzative applicabili e, soprattutto, replicabili, volte a fronteggiare il tema, affinché ciò che appare e che da tutti viene indicato come un Grave Problema, l’inverno demografico, si trasformi in una opportunità per quei territori che sapranno essere capaci ed attrattivi.

§ Ma i Decreti attuativi o meglio la messa in opera della Legge 33 non ha dato i risultati attesi; rimando ai commenti di Chiara Saraceno su La Stampa del 1 febbraio 2024, il data room di Milena Gabanelli Corriere della Sera del 31 gennaio 2024, i commenti del prof Cristiano Gori su Avvenire del 3 febbraio 2024 in una intervista alla ViceMinistro Bellucci, l’accorata richiesta del Presidente di UNEBA al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su una delle ultime newsletter della associazione principale in Italia che riunisce Enti non lucrativi di utilità sociale dedicati alla cura di anziani fragili e disabili.

Mi sono domandata: ora che accadrà? Ora la differenza la faranno le persone, al di là delle ricette economico-finanziarie o organizzative o normative, trovando soluzioni possibili alle criticità emergenti.

Occupandomi soprattutto di Non Autosufficienza, lì mi sono concentrata, in questa disamina aperta tralasciando altre parti ad altri esperti consapevole però della crisi delle famiglie, quando in casa arriva una fragilità grave nei componenti anziani.

Ad esempio:

- Le problematiche economiche con famiglie sempre più “povere” di fronte ad una Non Autosufficienza. Persone con difficoltà sociali cui si unisce la componente sanitaria (cronicità), ignorata sempre più dalla Sanità Pubblica. Nei decreti attuativi non si riscontra la componente di compartecipazione sanitaria alle Cure a tutti i differenti livelli assistenziali, dal domicilio alla Residenzialità in una giungla che necessita di un rapido e doveroso riordino nazionale, considerando che ci sono 21 sistemi socio-sanitari in capo alle Regioni e non è più tollerabile che per avere una giusta assistenza se sei vecchio e Non Autosufficiente ti debba trasferire in un’altra Regione. La Sanità Pubblica dovrà “scegliere” di investire nella cronicità per sopravvivere nel suo ruolo universalistico così come previsto dalla Costituzione Italiana magari sostenendo ed implementando per le future generazioni formule assicurative obbligatorie legate alla lungodegenza (esempio Germania).

- La carenza di posti letto di LTC (Long Term Care) (v. dati prof Antonio Sebastiano Università di Castellanza LIUC Osservatorio RSA riferiti a ultimi dati OCSE). Non si può pensare di intervenire con progetti esclusivamente mirati alla prevenzione e all’invecchiamento attivo della attuale popolazione ignorando di mettere in primis in sicurezza tutti coloro che ci sono e ci saranno con diritto alle Cure socio-sanitarie residenziali a tariffe accessibili, in strutture idonee, con la compartecipazione della Sanità pubblica, evitando così ricoveri impropri nelle strutture ospedaliere, come sta accadendo un po’ in tutti i paesi europei. Solo dopo questa “sicurezza” sarà possibile dedicarsi con attenzione ad implementare servizi alternativi anche educativi oltre che servizi domiciliari e semi-residenziali al fine di allontanare il più possibile il ricorso alla istituzionalizzazione in un contesto di E, non di O!

Ma dove sono i Modelli e, soprattutto, le Risorse per mettere in campo quanto previsto nella fatidica Legge 33, meglio nei suoi Decreti attuativi? Il suggerimento è di cominciare a considerare le esistenti RSA aiutandole a trasformarsi in Centri Servizi (v. “la RSA che vorrei” edito da Editrice DAPERO da RINATA ApS ETS).

La La carenza di Personale di tutti i livelli: da un lato vediamo un aumento esponenziale del numero di persone che domandano servizi a più livelli, proprio in virtù del crescente numero di persone anziane, dall’altro constatiamo come le organizzazioni di servizi alla persona affrontano la crescente domanda attrezzandosi per trovare soluzioni concrete e possibili partendo dal fatto che non ci si può permettere di non rispondere. Assistiamo contemporaneamente alla costante riduzione di “forza lavoro”. Già tanti anni fa, è stato integrato il personale con uomini e donne provenienti da altri mondi. Oggi nelle Imprese Sociali più del 30% del personale è rappresentato da stranieri e possiamo a tutti gli effetti affermare che queste organizzazioni sono un esempio lampante di integrazione ottimamente riuscita nel nome di un obiettivo comune che unisce Enti e Persona: la CURA.

Ecco che l’ I Care di Don Milani è diventato la Missione sia per le persone da assistere che per coloro che operano nell’assistenza.

I Care a 360°! Ormai da decenni si è persa la valenza caritatevole che era tipica di queste Organizzazioni con la loro trasformazione in Aziende moderne, con sistemi qualitativi certificati orientati alla centralità delle Persone (Clienti/Utenti) e a coloro che vi operano, attenti a non perdere quella valenza etica che ha saputo produrre un Modello vincente socialmente: servizi indispensabili capaci di creare contemporaneamente lavoro e vita per i cittadini. Organizzazioni/Aziende ove il 70% del Bilancio è Stipendi al PERSONALE, spesso e soprattutto in territori periferici l’unica attività rimasta a dare lavoro alla gente che li abita. Un esercito di addetti oltre le 700.000 persone nei diversi aspetti disciplinari e professionalità in Organizzazioni che hanno sempre più necessità di accrescere le proprie maestranze, di avere più addetti con l’aumentare della domanda, di avere nuove persone interessate a formarsi per entrare in questo ambito.

Dove sono questi Modelli, queste Organizzazioni nella Legge 33? Liquidate con tre (3) laconiche righe senza considerare invece le potenzialità di un Sistema vincente, replicabile, semplicemente prendendo atto della composizione demografica delle nostre società mettendo insieme domanda ed offerta, attrezzandosi e collegandosi con ciò che esiste anziché ignorarlo! Dedichiamoci concretamente a formare/ integrare/ inserire stranieri aumentando il saldo migratorio annuale, valorizziamo davvero il Lavoro di Cura e risponderemo alla costante crescente domanda unendo virtuosamente continuità nei servizi per gli anziani con nuova linfa, con gioventù inserita che abita lavora paga le tasse fa crescere i nostri territori e potremmo pensare a questo insieme come ad una nuova “Industria”!

Concludo questa mia lettera aperta, accorato appello a ripensare e rivedere la Legge 33/2023 e i suoi Decreti Attuativi, ascoltando la voce dei tanti che come me ogni giorno da tanti anni si dedicano e si prodigano a sostenere persone fragili in servizi fragili ma indispensabili e vitali per il nostro futuro bene comune".