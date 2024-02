Pollone, via alla riqualificazione di Piazza Delleani e Via Caduti per la Patria - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Pollone intende realizzare un intervento denominato “Una via per ritrovarsi e… da cui partire”, che riguarda la riqualificazione storico-turistico-culturale di Piazza Vincenzo Delleani e Via Caduti per la Patria, e che prevede la realizzazione di una fontana, funzionante attraverso un sistema di motori.

Il Comune intende inoltre installare questi motori in un locale seminterrato, e non utilizzato, di proprietà della Fondazione “Asilo Infantile Emma Frassati”, con la quale stipulerà un contratto di comodato gratuito.