Ritmica, buona prova a Saluzzo per Piemonte Ginnastica Biella

La ASD Piemonte Ginnastica ha partecipato domenica 11 febbraio, a Saluzzo, alla prima prova del Campionato di serie D FGI regionale di Ritmica.

In LC le ginnaste Junior e Senior Giulia Gallo, Alice Marcone, Giulia Saramin, Giulia Tricarichi Perruccio ed Elisa Tricarichi Perruccio, nella categoria Open, si classificano 7^ su 16 squadre presenti, tutte di ottimo livello e, nonostante l’inizio di stagione, già agguerrite. Le ginnaste sono soddisfatte perché, pur riconoscendo qualche sbavatura nella performance, sanno di essere migliorate rispetto al campionato dell’anno scorso.

In LB le Junior Giorgia Falcetti, Alice Barberis, Ludovica Lombardo, Sofia Piccaluga, Aurora Cinguino e Alessandra Mosca conducono ottimamente la prima parte di gara: l’esercizio collettivo viene pagato oltre 10 punti, tra i migliori della gara, ma a metà performance le speranze si spengono per errori tanto vistosi quando banali nell’esercizio in coppia, conseguenza di tanta emozione. La squadra termina in 11^ su 12 presenti con tanta voglia di riscatto.

In LA Open le due squadre di Allieve non trovano molte avversarie ma i punteggi sono buoni ed il podio è meritato. Vittoria De Santo, Maria Vittoria Rossi e Claudia Coden vincono la medaglia d’argento e Alice Guidetti, Giada Ferrigo e Martina Giavarra la medaglia di bronzo.

“Una competizione soddisfacente - dice Donatella Eterno - dove la giuria, formata dai migliori giudici piemontesi di livello nazionale, ha apprezzato le nuove coreografie e la preparazione rilevando giustamente gli errori e le imperfezioni. Si può migliorare perché la stagione è lunga”.