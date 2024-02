Partita fondamentale per la Ilario Ormezzano Sai SPB, arriva Sanremo

Tutte le sfide sono importanti, ma ce ne sono alcune che diventano fondamentali durante una stagione. Quella di sabato sera alle 21 al Palapajetta è una di queste, perché sono necessari tre punti contro Sanremo per rimanere aggrappati alla salvezza. Il match sponsor che darà il nome all'incontro sarà M-App Hotel, che premierà l'MVP della gara.

Una gara molto importante, contro una squadra che sta ancora cercando la prima vittoria in campionato. I biellesi stanno migliorando il loro gioco e riescono sempre più a mettere in difficoltà avversari tosti, come si è visto contro Parella. Manca quello step in più per riuscire a portare a casa punti in tutte le partite e, quella con Sanremo, deve essere l’occasione giusta. Tre punti permetterebbero ai biellesi di rimanere in corsa con Mozzate e Saronno, che hanno ripreso il girone con il piglio giusto.

Il commento di Mattia Ressia: “Sabato giochiamo contro Sanremo e nonostante la vittoria all’andata, ci aspettiamo una partita diversa. Sicuramente non è una partita da sottovalutare, vista anche la nostra condizione, con tanti infortunati e un ritmo da recuperare. Abbiamo un enorme bisogno di punti per la corsa alla salvezza e dobbiamo reputare questa partita come una grande occasione da cogliere con tutte le nostre energie.”