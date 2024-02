Carnival Green by Fortedo della Luja: sport, gioco e divertimento al Golf Cavaglià FOTO

Sport, gioco e divertimento domenica al Golf Cavaglià con la terza edizione del “Carnival Green by Fortedo della Luja” una Louisiana a 4 giocatori in costume (sulla distanza di 18 buche, Stableford), che ha visto al via, malgrado la forte piogge dei giorni precedenti, una settantina di partecipanti tra squadre di cow-girl, suore, frati, berberi, indiani, minnie, golfisti vintage, sultani…

La classifica (che prevedeva dei bonus point per chi indossava il costume) ha visto primeggiare nel lordo Massimo Stesina/Stefano Griggio/Edoardo Ramella/Maurizio Monteleone con lo score 49 punti. Nel netto vittoria grazie al bonus del team Pino Gaeta/Silvia Malinverni/Renata Torrazzo/Fabrizio Ronchetta con 59 punti (55+4), seconde netto le cow-girls Monica Corallino/Elena Rossi/Ketty Giannantonio/Prisca Rolando con 58 (54+4), seguite da Guglielmo Lecchini/Simone Prandoni/Paolo Masazza/Walter Meroni con 57,5 (54+3,5). Ad allietare i giocatori una degustazione dei vini del Forteto della Luja e dopo la premiazione “panissa” e bugie per tutti.

Il programma al Golf Cavaglià proseguirà domenica con il Podio Sport Argenti Tour, (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche). La gara è valida come 5a tappa del Trofeo d’Inverno che, anche quest’anno grazie alla fondamentale collaborazione del nostro Pro-Shop, metterà in palio dei premi importanti. Il 1° netto della classifica del circuito si aggiudicherà un telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione, mentre al 1° lordo andrà una sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag.

L'ultima tappa del circuito si giocherà domenica 25 febbraio, e la classifica sarà data dalla somma dei migliori 4 score sulle 6 gare. In ogni tappa è prevista premiazione e a seguire rinfresco.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.