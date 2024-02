Biella, Movimento 5 Stelle in via Italia con banchetto per la giornata del risparmio energetico (foto di repertorio)

Il M5S partecipa alla giornata per il risparmio energetico sabato 17 febbraio con un banchetto in via Italia a Biella in cui i cittadini potranno ricevere informazioni su risparmio energetico ed economico per le famiglie.

Il M5S è a favore delle comunità energetiche rinnovabili, per incentivi sostanziosi per acquisto auto elettriche, per l' Agri solare a beneficio degli agricoltori, per la semplificazione delle procedure per installare impianti fotovoltaici su edifici, impianti produttivi ed autostrade.