TeamVolley: vittorie speciali in U18 e U16, ma in Serie D un set non basta.

SERIE D

Polisport Chieri – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

(23-25/25-20/25-16/25-14)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 1, Zignone 15, Fantini ne, Venturini ne, Sola 7, Macchieraldo 4, Panaia 1, Fontana 3, Cena 8, Gariazzo 1, Piletta 2, Allorto ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Niente da fare, un set non basta. Non è sufficiente partire a fuoco e spegnerci come un fiammifero dopo solo un set. Non è questo quello che voglio dalle mie squadre e sicuramente sarà motivo di riflessione in settimana. Ora ci aspetta uno scontro diretto molto importante e il tempo inizia a scarseggiare. Arrivare a obiettivi personali e di collettivo deve essere di primaria importanza in questo momento. Staremo a vedere quando raggiungeremo la maturità necessaria, sperando non sia poi troppo tardi».

UNDER 18

San Rocco Novara Eccellenza – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3

(18-25/17-25/18-25)

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Risultato rotondo che ci mette in posizione di vantaggio per il passaggio del turno. La partita è rimasta in bilico solo nelle prime battute dei parziali e un po' più a lungo nel terzo set, dove siamo usciti alla distanza. Dobbiamo migliorare la continuità di gioco: come sempre quando siamo lineari e puliti prendiamo margine, quando ci perdiamo tatticamente o non lavoriamo bene tecnicamente diventiamo attaccabili da chiunque. Sono concetti che abbiamo già ribadito più volte, per la crescita del gruppo è fondamentale la loro applicazione come è fondamentale mantenere la tranquillità in campo sempre e comunque, anche quando non comprendiamo o condividiamo qualche episodio».

UNDER16

Arona Volley – DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

(22-25/21-25/21-25)

Coach Marco ALLORTO: «Partenza un po' in sordina: troppe distrazioni che hanno portato le avversarie ad acquisire una buon distacco difficile da recuperare. Abbiamo dimostrato carattere in una situazione difficile e abbiamo recuperato e vinto la prima frazione. Nelle altre due frazioni, nonostante un pubblico veramente ostico, le ragazze hanno tenuto testa in tutti i fondamentali e portato a casa un bel 3-0. Ora testa alla seconda fase».

UNDER14

Rosso Auto Pallavolo Ovada – ANGELICO TEAMVOLLEY 3-0

(25-22/25-16/25-19)

Coach Ivan TURCICH: «Gara a senso unico in termini di risultato finale, giocata fino a 3/4 di ogni set anche discretamente bene. Importanti gli obiettivi personali conquistati. Testa al ritorno per provare a fare l'impresa».

UNDER13

CONAD TEAMVOLLEY – Issa Novara 0-3

(6-25/13-25/16-25)

Capitan Giorgia SCOZZARI: «Oggi abbiamo affrontato una partita molto difficile. Avevamo anche un livello differente, ma vedendo il risultato del primo set si capisce già che non ci abbiamo messo nemmeno il minimo impegno e ci siamo scoraggiate. Il secondo parziale è andato un po’ meglio: siamo partite con più di grinta, anche se appena siamo andate sotto di qualche punto abbiamo iniziato a non impegnarci più molto. Il terzo set è partito bene, eravamo cariche e attente, poi abbiamo fatto errori stupidi che ci hanno portato di nuovo sotto di 3 o 4 punti. Personalmente penso che se avessimo mantenuto la grinta giusta e se avessimo usato più testa almeno un set l’avremmo vinto».

Lotus Cerini New Volley Ticino – CONAD TEAMVOLLEY 3-0

(25-20/25-19/25-17)

Capitan Ginevra SIVIERO: «Partita molto combattuta, soprattutto nel primo set, ma purtroppo ci siamo lasciate andare. Non abbiamo giocato bene come le altre partite, di sicuro potevamo portarci a casa almeno un parziale. Nonostante questo ci impegneremo di più nelle partite successive, cercando di prestare più attenzione».