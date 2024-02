Come navigare online in modo sicuro

Con l'aumento dell'utilizzo di Internet per attività quotidiane come fare acquisti, gestire il conto bancario e socializzare online, è fondamentale prestare attenzione alla sicurezza durante la navigazione. Scopriamo alcuni consigli pratici su come proteggere i propri dati personali e finanziari quando si naviga in rete.

Utilizzare password complesse

La prima linea di difesa per la sicurezza online è l'utilizzo di password efficaci. Evitare password banali come "123456" o date di nascita che possono essere indovinate facilmente. Invece, creare password lunghe con lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli. Inoltre, avere password diverse per ogni account rilevante. Ragion per cui, se una password viene compromessa, gli altri account rimarranno al sicuro.

Attenzione al Wi-Fi pubblico

Quando si utilizza il Wi-Fi pubblico, come in un bar o aeroporto, fare attenzione alle attività online. Le reti pubbliche non sono sicure e i dati inviati potrebbero essere intercettati. Evitare attività sensibili come fare acquisti online o banking. In alternativa, utilizzare una VPN gratis per crittografare il traffico Internet e mantenere anonima l'attività online anche su reti non protette.

Aggiornare software e app

Mantenere aggiornato il sistema operativo, i programmi e le app su tutti i dispositivi. Gli aggiornamenti contengono correzioni di bug e patch di sicurezza per problemi noti. Non aggiornando, si rischia di esporre il dispositivo ad attacchi mirati per sfruttare vulnerabilità conosciute. Abilitare gli aggiornamenti automatici ove possibile per garantire di avere sempre l'ultima versione installata.

Attenzione a e-mail e messaggi sospetti

I cybercriminali stanno diventando sempre più sofisticati nel creare e-mail e messaggi fraudolenti progettati per indurre gli utenti a rivelare dati riservati o a scaricare malware nei propri dispositivi. Questi messaggi di "phishing" possono sembrare autentici, imitando il logo e lo stile di comunicazione di banche, società di e-commerce o altre organizzazioni legittime.

Controllare sempre attentamente l'indirizzo e-mail del mittente, anche se il nome visualizzato sembra autentico. I truffatori possono inviare e-mail da indirizzi simili a quelli ufficiali, con lievi variazioni. Ad esempio, l’indirizzo potrebbe finire in ".co" invece che in ".com".

Diffidare inoltre da qualsiasi messaggio che richieda l'inserimento di informazioni riservate, come password, numero di conto corrente o codice di sicurezza della carta di credito. Nessuna azienda legittima chiederebbe mai questi dati sensibili via e-mail o SMS.

Se un messaggio contiene un link o un allegato, non cliccarci sopra a meno che non si sia assolutamente certi che il mittente sia autentico. I link possono reindirizzare a siti web fraudolenti progettati per rubare credenziali o installare malware. Gli allegati possono contenere virus o ransomware.

Quando si riceve un messaggio sospetto, la cosa migliore da fare è eliminarlo subito senza interagire. Se si ha ancora dei dubbi sulla sua autenticità, contattare direttamente l'azienda in questione attraverso i canali ufficiali per confermare. Segnalare inoltre il messaggio fraudolento alle autorità, in modo che possano monitorare le ultime tattiche di phishing.

Seguendo questi semplici passaggi è possibile rendere molto più sicura e protetta la propria attività online. Valutare inoltre software aggiuntivi di sicurezza come antivirus e firewall per una difesa su più livelli contro minacce digitali.