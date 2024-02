Regione: 8 milioni per lo sviluppo di 63 comuni biellesi

Dalla Regione sono stati stanziati oltre 8 milioni di euro a favore di 63 Comuni biellesi per progetti di sviluppo e coesione.

Con una delibera approvata dalla Giunta, la Regione mette a disposizione complessivamente 105 milioni di euro per la valorizzazione di 805 Comuni piemontesi, suddivisi in 24 Aree omogenee, attraverso il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la crescita territoriale firmato a dicembre dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Mettiamo in campo oltre 8 milioni di euro per consentire a 63 amministrazioni comunali della provincia di Biella di realizzare una serie di interventi strategici attesi da tempo. In questo modo diamo risposte concrete ed efficaci alle richieste dei cittadini su bisogni crescenti di sanità, mobilità, istruzione, ambiente e competitività" spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Grazie a queste risorse - aggiungono gli assessori della Regione Piemonte alla Famiglia Chiara Caucino e a Istruzione e Merito Elena Chiorino - la provincia di Biella avrà ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il welfare. Il Fondo sviluppo e coesione se da un lato rappresenta una significativa fonte di finanziamento, dall’altro è un’opportunità concreta di lavorare in sinergia come aggregazioni territoriali a beneficio dello sviluppo locale di aree vaste della nostra regione".

Nel dettaglio, Area Baraggia (2,6 milioni per 20 comuni, di cui 16 biellesi e 4 vercellesi): Benna (Biella), Borriana (Biella), Brusnengo (Biella), Buronzo (Vercelli), Candelo (Biella), Carisio (Vercelli), Castelletto Cervo (Biella), Cavaglià (Biella), Cerrione (Biella), Dorzano (Biella), Gifflenga (Biella), Lozzolo (Vercelli), Massazza (Biella), Masserano (Biella), Mottalciata (Biella), Roasio (Vercelli), Salussola (Biella), Sandigliano (Biella), Verrone (Biella), Villanova Biellese (Biella).

Area Biellese (5,7 milioni per 47 comuni biellesi): Andorno Micca, Bioglio, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Casapinta, Cossato, Donato, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.