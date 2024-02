Una donna di 56 anni è rimasta ferita, a seguito di un tamponamento tra due auto, avvenuto ieri nel comune di Cerrione. Illeso l'altro conducente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

A Cossato, invece, nessuna conseguenza grave per le due persone alla guida rimaste coinvolte in un sinistro. Presenti, in questo caso, gli agenti della Polizia Locale.