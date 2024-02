Biella, appartamento a fuoco: non ancora note le cause del rogo FOTO e VIDEO (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 14

Sono ancora in fase di svolgimento le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento colpito dalle fiamme nella mattinata di oggi, 15 febbraio, in via Macchieraldo, a Biella.

Sul posto mezzi autobotti, autopompe e autoscala per lo spegnimento dell'incendio. In azione, stando alle informazioni raccolte, anche un ex Vigile del Fuoco in quiescenza e uno di loro, libero dal servizio.

Il fatto

Vigili del Fuoco in sirena a Biella, per un incendio scoppiato all'interno di un condominio di 5 piani. L'allarme è stato lanciato nella mattinata di oggi, poco prima delle 11, in via Macchieraldo. Sembra che la colonna di fumo fosse ben visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco con 6 mezzi per le operazioni di spegnimento e le forze dell'ordine: Carabinieri, agenti della Questura e Polizia Locale.

Stando alle prime informazioni raccolte, sono stati fatti evacuare tutti i residenti della palazzina e una donna è stata trasportata in ospedale per alcuni accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico. Presenti anche il sindaco Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola.

Nel corso dell'intervento, l'amministrazione ha provveduto a distribuire bottigliette d'acqua ai soccorritori. Un piccolo gesto, particolarmente apprezzato da tutti.