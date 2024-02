Serata in maschera a Masserano

Serata in maschera a Masserano. L'evento, realizzato dall'Associazione Genitori Sempre di Masserano, in collaborazione con la Pro Loco, è in programma alle 21 di sabato 17 febbraio al teatro comunale.

Qui avrà luogo la premiazione delle maschere più belle. L'ingresso è aperto anche a coloro che non sono vestiti con gli abiti di Carnevale.