Karneval Run, come cambia la viabilità

In occasione dell’edizione numero 6 della Karneval Run sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, sabato 17 febbraio 2024 dalle ore 12.00 alle ore 17.30 nelle seguenti aree:

- via Lamarmora (tratto compreso tra via Torino e via A. Moro su entrambe le carreggiate) eccetto veicoli che espongono il contrassegno presentato dall’organizzazione dell’evento;

- via Italia stallo disabili fronte Chiesa Trinità

- via Duomo;

- via Seminari

- via Vescovado (tratto compreso tra via Dei Seminari e via Losana – stalli ciclomotori)

- via Losana, ambo i lati, tutta la via, (sul lato ovest interessati anche n° 29 stalli di sosta a pagamento e sul lato est anche n° 1 stallo destinato a carico/scarico merci in corrispondenza del civico 26;)

- piazza V. Veneto nord.

Inoltre sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione, dalle ore 12.00 alle ore 17.30 nelle seguenti aree:

- via Lamarmora (tratto compreso tra via Torino e via A. Moro su entrambe le carreggiate.

Infine sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione lungo il percorso, ovvero nelle vie indicate in precedenza, dalle ore 14,30 alle ore 17.30 e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti della gara (percorso: piazzale Casalegno, attraversamento via Lamarmora, Giardini Zumaglini, via Italia, via Duomo, via Seminari, via Vescovado, via Losana, Giardini Zumaglini, attraversamento via Lamarmora, piazzale Casalegno).