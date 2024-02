AMSAP, grande festa per il 55° compleanno

Da programma, sabato 10 febbraio al Relais Santo Stefano di Sandigliano, i soci di AMSAP (il Club di auto e moto d’epoca, federato ASI, di Biella) dovevano trovarsi per un Apericena organizzato per festeggiare i 55 anni del Club.

L’evento era stato organizzato per chiudere l’Assemblea Ordinaria 2024, convocata per approvare il bilancio consuntivo 2023 e presentare le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo (il precedente aveva infatti terminato il proprio mandato triennale il 31 dicembre). Successivamente avrebbero dovuto essere indette le elezioni … e invece, è stato fatto tutto subito e all’unanimità.

Il nuovo Consiglio Direttivo

“Il nostro Statuto prevede che a guidare l’AMSAP sia un Direttivo formato da un massimo di dieci esponenti del Club” spiega il Presidente, Carlo Tarello; “e visto che, entro i termini previsti, avevano presentato la candidatura “giusto giusto” dieci soci, sabato è stata proposta e approvata all’unanimità la nomina del nuovo Consiglio, senza doversi così nuovamente ritrovare per la votazione!”

Da sabato sera, quindi, AMSAP Biella ha un nuovo Direttivo, che resterà in carica per il triennio 2024, 2025 e 2026. Ne fanno parte un buon numero di Consiglieri uscenti (sei su sette), più quattro “new entry”. I Consiglieri uscenti e riconfermati sono Carlo Tarello (che era il Presidente), Guido Gili (Vicepresidente), Lucio Ferrigo (Segretario), Paolo Chiocchetti (Tesoriere), Giuseppe Simonato (Consigliere) e Mario Banfo (Consigliere); nuovi sono, in ordine alfabetico, Giorgio Clerico, Renzo Costenaro, Sebastiano Paterniti e Alessandro Patumi.

Clerico, classe 1958, esponente anche del MotoClub Perazzone, era già attivo in AMSAP, di supporto alle attività dell’ufficio; Costenaro, che è del 1951, è un collezionista “vulcanico” e molto noto in AMSAP; Paterniti, classe 1964, oltre che per le sue splendide Fiat Balilla è noto anche per essere, da sempre, uno degli animatori del locale Club Fiat 500; Patumi, infine, è un giovane e appassionato restauratore di auto d’epoca. Ha 32 anni, è originario di Perugia e si è recentemente trasferito a Biella. L’unico esponente del precedente Direttivo a non più ripresentarsi, dopo tanti anni, è stato Teresio Zola, a cui sono andati i ringraziamenti per l’attività svolta da parte di tutti gli esponenti del Club. La settimana prossima il nuovo Consiglio si riunirà e, come da Statuto, provvederà al rinnovo delle cariche sociali e al conferimento dei diversi “incarichi operativi”.

Il bilancio consuntivo

I lavori dell’Assemblea sono stati aperti dall’intervento del Presidente, Carlo Tarello, a cui hanno fatto seguito quelli del Tesoriere, Paolo Chiocchetti, e del Segretario, Lucio Ferrigo. Tarello ha ricordato che, nel triennio precedente, “il Direttivo, insediato a giugno 2021, causa il lungo lockdown dovuto alla pandemia, in pratica ha potuto operare solo da gennaio 2022”; ciò nonostante, ha raggiunto traguardi importanti, riuscendo a dare al Club una nuova immagine. “Abbiamo di fatto “aperto le porte del Club”, facendoci conoscere al mondo esterno e non solo locale, come un Club federato ASI più che mai attivo nel mondo del motorismo storico, classico e sportivo, e in grado di soddisfare le esigenze e le necessità degli appassionati dei diversi settori”.

“Questi anni ci hanno visti impegnati in molteplici attività ed eventi dinamici, statici e culturali” ha poi aggiunto il Segretario, Lucio Ferrigo, invitato dal Presidente a illustrare più in dettaglio gli eventi AMSAP più significativi del periodo: il raduno Ante ‘45, il Tour delle Alpi Biellesi, l’evento Verrone Motor Day, il passaggio da Biella dell’Autogiro d’Italia e ancora i quattro appuntamenti del ciclo “Cultura & Motori”. E poi “i due eventi consecutivi in cui AMSAP ha operato in collaborazione con ASI Solidale: la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI di Biella e il raduno Portula & Motori, tornato in scena dopo dieci anni di inattività. Grazie a questo sforzo organizzativo” ha concluso Ferrigo “i soci AMSAP sono notevolmente cresciuti in questi anni: a fine 2022 erano poco più di 300 soci; ora sono oltre 400, di cui buona parte tesserati sia AMSAP che ASI!”.

Paolo Chiocchetti ha invece passato in rassegna i dati economici del bilancio AMSAP, mettendosi a disposizione dei soci che avrebbero eventualmente voluto sapere qualcosa sulle singole voci. “Come avete potuto vedere” ha commentato al termine Tarello “il nostro bilancio si è chiuso molto positivamente, con numeri che pochi altri Club possono vantare!”. Il consuntivo 2023 è stato quindi messo ai voti e approvato all’unanimità.