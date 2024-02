Maristella Fighera, il ricordo di Alberto Scarangella: “Presente nelle vite di tutti noi, ogni casa parla di te”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono trascorsi molti giorni da quando, serenamente e circondata dall’affetto della tua famiglia, te ne sei andata per poterti finalmente riposare, in tranquillità e in pace. Qui a Valle Mosso eri praticamente una autorità: dopo il sindaco, il farmacista e il parroco, c’eri tu… Forse non sempre ti siamo stati riconoscenti per la tua disponibilità, il tuo immenso senso di servizio, per la tua vicinanza e generosità, ma, nonostante ciò, hai continuato a darti da fare, fino alla fine. Sei stata presente nelle vite di tutti noi: a scuola, in Chiesa, per le feste di vario genere, negli eventi comunitari e pubblici.

Arrivavi con la tua mitica 'Carolina', la tua piccola macchina, da cui tiravi fuori tutto l’occorrente per poter immortalare i momenti più significativi: che si trattasse di una foto in posa o di uno scatto rubato e inaspettato, riuscivi a rendere indimenticabili nel tempo ricordi ed emozioni. La tua era proprio una passione per la fotografia: se da una parte lavoravi per poter vivere, dall’altra cercavi di dare tutta te stessa per il territorio, mettendo al servizio le tue qualità e abilità. Quante volte, in punta di piedi e con la semplicità che ti ha sempre caratterizzato, ti introducevi ad una iniziativa per scattare qualche fotografia e per promuoverla anche sui giornali!

Il tuo nome e le tue capacità erano famose in tutto il Biellese: non a caso ancora adesso sei conosciuta come la Signora dei Fotografi. Con l’avvento del digitale, tu e Maria Rosa (che nel frattempo, da parecchi anni, aveva deciso di seguire le tue orme) avete dovuto re-invertarvi: per quanto sia stato difficile rinunciare alla bellezza delle vecchie foto scattate con i rullini, avete, ancora una volta, dato anima e corpo per rispondere alle esigenze dei clienti e della Comunità. Ricordo la sofferenza legata alla scelta di dover chiudere l’attività: non dimenticherò mai i momenti passati in negozio a dialogare, a confrontarsi, a parlare del cambiamento radicale del nostro paesello.

Ricordo ancora il volto meravigliato ed emozionato di fronte alla Festa a sorpresa che noi amici abbiamo voluto organizzare nell’ultimo giorno di apertura, nel dicembre 2015. Dopo un momento di stupore e di nostalgia, hai saputo allietarci con ricordi, racconti ed esperienze… Un bagaglio culturale che, con la tua dipartita, andrà perduto, ma che, in parte, potremo mantenere vivo con le fotografie che ciascuno custodirà gelosamente nelle proprie case. Oltre ad essere una fotografa sempre attiva, sei stata una mamma e una nonna dolce e sempre presente come anche una donna dalla fede grande, generosa e attenta al prossimo: i piccoli e più deboli hanno sempre trovato un posto speciale nel tuo grande cuore.

Fin quando hai potuto muoverti, hai cercato di farti in quattro per stare loro accanto fisicamente; quando le forze hanno iniziato a venir meno, hai continuato la tua missione, telefonando di tanto in tanto ai molti tuoi contatti, per non lasciare soli gli amici che negli anni avevi acquisito. Sono contento di aver avuto la fortuna di conoscerti, di camminare con te, di credere insieme nel territorio, di esserci supportati e sostenuti nei diversi momenti della vita: ora che sei lassù, non farci mancare il tuo supporto e il tuo entusiasmo.

Noi certamente, in ogni angolo delle case, troveremo un po’ di te e, guardando il cielo, ringrazieremo per ciò che hai voluto e saputo fare, per la tua presenza costante, per il tuo senso del dovere e del servizio, per il tuo buon cuore e per la tua generosità. È arrivato il giorno in cui non potremo più stare insieme, ma ti terremo sempre nel nostro cuore e lì starai per sempre… Grazie di tutto, Maristella”