TT Biella: Lodovica Motta trionfa al Torneo regionale Villadossola.

Un altro weekend di attività individuale per Tennis Tavolo Biella. A Villadossola si è giocato il 2° Torneo Regionale Predeterminato e nove atleti del TT Biella si sono presentati puntuali ai nastri di partenza.

Alla gara femminile di quarta categoria hanno preso parte le ragazze della serie C del TT Biella. Federica Prola, non in buone condizioni di forma, non supera il girone, perdendo tutte le partite disputate, contro Loaldi, Bellangero e Ramazzotti. Nell’altro raggruppamento, invece, Lodovica Motta chiude in prima posizione il girone con le vittorie su Antonietti e Jar; in semifinale, poi, vince contro la novarese Ramazzotti (6/9/9); in finale si ritrova la giovanissima Jar, a cui si impone nuovamente al quinto set (-9/7/9/-7/8) in un match particolarmente combattuto.

Nella gara maschile di quinta categoria, al via quattro rappresentanti del TT Biella.

Alaa Nourledin non supera il girone battuto dai più qualificati Dossena e Ramello; Gilberto Rollino passa “da secondo”, battuto da Allegranza, ma vincente su Introini; per Mattia Noureldin tutto facile nella prima fase, con le vittorie su Eric Sabolo e su Toscani; infine, Stefano Torrero supera “da secondo” il girone, battuto da Mussa, ma vincente su Vesci.

Nel tabellone ad eliminazione diretta, Gilberto Rollino è subito eliminato per mano di Giudice, mentre Stefano Torrero, con le belle vittorie su Martelletti e Daniele Sabolo, raggiunge i quarti, qui battuto da Sacchi; anche Mattia Noureldin si ferma ai quarti: dopo aver superato brillantemente Formisano, si scontra con Lucchini, futuro vincitore della gara, contro cui perde in tre set (6/6/5).

Nella gara maschile di quarta categoria, infine, i cinque iscritti al TT Biella… Mattia Noureldin e Gilberto Rollino, qualificati dal torneo di quinta categoria, non superano il primo ostacolo, battuti rispettivamente da Selmi e Castagno e da Ceciliato, Pia e Orsello. Passano invece alla fase ad eliminazione diretta, Matteo Passaro, vincente su Sacchi e Barone (8/-8/-9/4/16), Fabio Cosseddu, vincente contro Emanuel Simon e battuto da Roggeri (-7/9/-8/10/8) e Tommaso Sorrentino, battuto da Rossi e vincente su Ramello.

Nel tabellone, subito fuori quest’ultimo superato da Alessio Simon. Matteo Passaro vince una partita con Livizoru e poi perde dal sempre ostico Rigotti. A fare più strada, raggiungendo i quarti, un ottimo Fabio Cosseddu che, supera prima Lavita, numero due del seeding e poi ancora Floris, per fermarsi, ai quarti di finale, contro Rossi.

I risultati del fine settimana.

Il prossimo fine settimana riprenderanno i campionati a squadre. La formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, in B1, ospita il Verzuolo Scotta; il team del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, in C1, il Torino; T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, in C2, la Regaldi Novara; per la compagine del Tt. Biella Tintoria Ferraris, in D1, l’impegno di campionato è già martedì, in quel di Novara; Il team del T.T. Biella Pizzeria Giordano, in D2, si reca a Baveno; infine, la formazione del T.T. Biella Barbera Auto, in D3, se la vedrà con i primi della classe, i cossatesi dello Splendor.