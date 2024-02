Karneval Run: a oggi una novantina gli iscritti tra i nomi di spicco Fontana e Roffino

Carnevale 2024 già in archivio, ma c'è ancora un appuntamento sul territorio biellese assolutamente da non perdere: sabato 17 febbraio al pomeriggio sarà tempo di Karneval Run e Karneval School, due eventi in uno che andranno a coinvolgere tantissime persone nel cuore della città di Biella. Ad organizzare la manifestazione, come consuetudine, è il GAC Pettinengo in collaborazione con Pietro Micca Biella Running e con il Centro Commerciale I Giardini di Biella. Tra i partner anche Lauretana, Menabrea e Patti: i loro prodotti del territorio saranno offerti a tutti i partecipanti nel “terzo tempo” di fine gare.

LA KARNEVAL RUN

La Karneval Run, giunta alla sua 6ª edizione, è corsa su strada regionale Fidal di 5,2 chilometri su percorso ad anello di circa 1,7 chilometri da percorrere tre volte con partenza nel viale interno dei giardini Zumaglini di Biella e arrivo in piazza Casalegno. Il tracciato passa da via Italia, via Duomo, via Seminari, via Vescovado, via Losana, via Garibaldi e via Lamarmora e vedrà al via esclusivamente atleti tesserati Fid, Runcard e Enti di promozione sportiva dalla categoria Allievi a Senior, Master compresi. La partenza della gara avverrà alle ore 15.30, ritrovo per ritiro pettorali dalle 14 in poi, premiazione subito a termine gara.

Sarà possibile iscriversi anche il giorno gara sino a 10 minuti prima della partenza al costo di 10 euro.

I premi.

Un montepremi di 700 euro verrà diviso tra i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica assoluta, mentre ai primi tre di ognuna delle categorie d'età previste andranno dei premi in natura di valore decrescente.

LA KARNEVAL SCHOOL

Sullo stesso percorso, dalle ore 16, spazio anche alle maschere dei giovani partecipanti alla Karneval School, gara non competitiva in maschera e non su due giri dell'anello per un totale di circa 3,5 chilometri: partecipazione gratuita per tutti gli studenti, 3 euro per gli accompagnatori che affronteranno con loro la camminata. Nessun classifica individuale per questa gara, ma premi di alto valore per le scuole più numerose: ben 500 euro alla prima, 300 alla seconda, 200 alla terza e 100 ognuna alle scuole piazzate dal 4° all'8° posto, per un totale di ben 1500 euro in palio.

QUALCHE NUMERO

Nella giornata di oggi mercoledì 14 febbraio a poche ora dalla chiusura delle preiscrizioni, erano una novantina i partecipanti alla corsa competitiva e circa 350 alla corsa scolastica in maschera. Numeri che soddisfano appieno gli organizzatori e che sono in linea con quelli dell'ultimo anno.

I RECORD DELLA CORSA

In ambito maschile il record è stato fissato proprio lo scorso anno da Michele Fontana (lo scorso anno tesserato Aeronautica Militare, oggi Atletica Vomano), atleta lombardo da molti anni trapiantano a Biella che ha corso con il tempo di 13'35”. Tra le donne, invece, resiste quello di Giorgia Morano del Cus Torino che nel 2020 ha vinto in 16’02”.

I NOMI DI SPICCO

Al momento risultano iscritti alcuni atleti di alto livello: Michele Fontana e Valeria Roffino su tutti. Riusciranno anche quest'anno a salire entrambi sul primo gradino del podio? Fontana detiene anche il record del percorso, mentre Roffino può provare a diventare anche lei regina, ma il 16'02” di Giorgia Morano è davvero arduo da superare. Al via anche l'azzurra di corsa in montagna Matilde Bonino, biellese in forza al Saluzzo e Ludovica Boetto (Gaglianico 74) che da qualche tempo si sta cimentando anche nella corsa oltre che nelle Spartan Race e nel Crossfit. Per un posto sul podio anche la giovanissima Irene Cappio (Atl. Stronese Nuova NordAffari), classe 2008. In ambito maschile per un posto sul podio ci prova gli junior biellesi Diego Poletto e Gabriel Ferraro della Bugella Sport, ma anche Roberto di Pasquali, biellese dell'Atletica Vomano e Edoardo Russo dell'Ugb Biella. Lista assolutamente non esaustiva in quanto, come scritto, sono previste anche iscrizioni last minute.

ALBO D’ORO KARNEVAL RUN

- 1ª edizione: 2017 - 142 competitiva (329 nc) 1° Francesco Carrera (Atl. Piemonte) 14’17” 2° Umberto Contran (Futura Firenze) 14’31” 3° Mamadou Abdoulaye Yally (Atl. Club 96) 14’36” 1ª Ilaria Zaccagni (Atl. Palzola) 16’50” 2ª Claudia Marchisa (Gp Solvay) 17’44” 3ª Marica Mainelli (Biella Running) 18’21”

- 2ª edizione: 2018 - 90 competitiva (490 nc) 1° Umberto Contran (Cus Pro Patria) 14’29” 2° Edward Young (Pod. Valchiusella) 14’51” 3° Francesco Nicola (Zegna Trivero) 15’20” 1ª Debhora Li Sacchi (Olimpia Runners) 17’56” 2ª Selena Bernardi (Biella Running) 18’13” 3ª Chiara Copelli (Runner Team Volpiano) 18’24”

- 3ª edizione: 2019 - 130 competitiva (380 nc) 1° Stefano Guidotti Icardi (Cus Torino) 14’04” 2° Stefan Gavril (Nice Cote D’Azur) 14’08” 3° Mamadou Abdulaye Yally (Club 96 Alperia) 14’21” 1ª Mastewal Ghisio (Atl. Canavesana) 16’49” 2ª Debhora Li Sacchi (Olimpia Runners) 17’59” 3ª Elena Graziano (Giannonerunning) 19’56”

- 4ª edizione: 2020 - 134 competitiva (380 nc) 1° Mamadou Abdulaye Yally (Club 96 Alperia) 14’23” 2° Edward Young (Pod. Valchiusella) 14’24” 3° Filippo Rossi (Cus Torino) 14’30” 1ª Giorgia Morano (Cus Torino) 16’02” - RECORD 2ª Chiara Copelli (Runner Team) 17’40” 3ª Eloisa Marsengo (Stronese) 18’03”

- 5ª edizione: 2023 - 92 competitiva (350 nc) 1° Michele Fontana (Aeuronautica Militare) 13’35” - RECORD 2° Francesco Carrera (Carone Noceto) 14'06” 3° Rudy Albano (Parco Alpi Apuane) 14'21” 1ª Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) 16’16” 2ª Arianna Reniero (Atl. Stronese) 17’15” 3ª Costanza Antoniotti (Atl. Stronese) 18'18”