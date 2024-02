Mucrone nella rete europea Natura 2000, in Regione l'interrogazione di Sacco-Paschetto (M5S)

“Tutelare le nostre montagne deve essere una priorità per garantire il corretto equilibrio dell'ecosistema. Questi sono i presupposti dell'interrogazione che discuterò in Consiglio Regionale per chiedere alla Giunta Cirio se il Monte Mucrone, nel territorio del Biellese, sarà inserito nella rete di Natura 2000". A parlare, in una nota stampa, Sean Sacco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Piemonte, e Giuseppe Paschetto, coordinatore territoriale di M5S Biella.

"Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della direttiva Habitat, pensata per mantenere a lungo termine gli habitat naturali e le specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario – si legge nella nota - In Italia l'individuazione dei potenziali siti di interesse comunitario spetta alla Regione e alle Province Autonome, che hanno il compito di comunicare al Ministero tutti i dati richiesti. Un passaggio fondamentale per l'inserimento di Monte Mucrone nella rete di Natura 2000. Ciò garantirebbe la ricaduta sul territorio di importanti risorse comunitarie. Per il Movimento 5 Stelle questa è un'occasione che non va persa. Auspichiamo che anche la Giunta Cirio lo comprenda e sia in grado di coglierla”.