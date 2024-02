Pallavolo, AM Impianti SPB chiude al primo posto il girone di Under 16 UISP.

Campionati Fipav

Primo punto per la Conad SPB in Under 12 S3 Femminile, che riesce a portarsi a casa un set contro la compagine del Koala Verde. Vittoria per la AM Impianti SPB contro Acqui Terme, con un convincente 3 a 0 che fa andare a pieni punti i biellesi nel girone. Enercom SPB perde contro Acqui Terme una partita che valeva ben poco, in quanto i biellesi erano già accoppiati al San Rocco Novara per i quarti di finale. Andata e ritorno, con la prima gara a Biella domenica alle 15 al Palapajetta. A riposo la Officina Pozzo SPB, che domenica giocherà contro Domodossola per aggiudicarsi la guida del girone a tre.

Campionati UISP

Ultimi risultati prima dell’avvio della seconda fase nei campionati UISP. A scendere in campo la AM Impianti SPB che ha sconfitto per 3 a 0 il Volley San Paolo, aggiudicandosi la testa del girone. Anche la Monteleone Trasporti SPB ha giocato una buona partita contro Venaria, vincendo per 3 a 0 e chiudendo al terzo posto il girone.

Under 12 S3 Maschile

La Conad SPB riprenderà il campionato il 25 febbraio a Romagnano Sesia.

Under 12 S3 Femminile

Koala Verde - Conad SPB 2-1

Parziali: 9-15; 15-13; 15-6.

Conad SPB - Koala Blu 0-3

Parziali: 8-15; 3-15; 4-15.

U12 Fipav Girone B

La Lanificio di Sordevolo SPB riprenderà il campionato questa domenica mattina a Biella, al Palapajetta.

U15 Fipav

AM Impianti SPB - Acqui Terme 3-0

Parziali: 25-6; 25-11; 25-10.

Under 16 UISP Girone A

Finisce il campionato per la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che chiude al quarto posto in classifica.

Under 16 UISP Girone B

San Paolo - AM Impianti SPB 0-3

Parziali: 15-25; 23-25; 27-29.

U17 Fipav

Enercom SPB - Novi Ligure 1-3

Parziali: 25-21; 14-25; 13-25; 22-25.

U19 Fipav

La Officina Pozzo SPB scenderà in campo domenica alle 17 alla palestra del Villaggio Lamarmora, contro Domodossola.

Under 20 UISP Girone A

Monteleone Trasporti SPB - Venaria 3-0

Parziali: 25-21; 25-27; 25-13.



Under 20 UISP Girone B

Finito il campionato per la Lauretana SPB, che chiude all’ultimo posto nel girone.

